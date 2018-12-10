¡Sonic nos sorprende a todos con el primer póster de su live action! Te contamos qué actores lo acompañarán en esta aventura.

¡Veloz y misterioso! Así llegó el primer vistazo al live action de Sonic, el popular erizo de Sega.

El primer póster de "Sonic: The Hedgehog" fue revelado y con ello, también fueron descubiertos algunos detalles sobre esta película en acción real.

En esta primera impresión de Sonic, sólo vemos su silueta, y aún no conocemos cómo lucirá su rostro, y sobre todo, ¡Sus ojooooos! No tenemos ni idea de nada de esto, pero, sí, todos los fanáticos de los videojuegos enloquecimos al verlo.

Sonic Live action kidsiete

Tendremos que vivir con la preocupación de aquí a que salga el primer teaser, probablemente en los primeros meses de 2019, pero mientras tanto, aquí te van los datos de la cinta.

La película se estará para noviembre 2019, y en la creación de esta están involucrados los creadores de Deadpool y de Rápido y Furioso.

Además, la ¡SÚPER NOTICIA! Es que vertemos al divertidísimo Jim Carrey, como el villano Dr. Robotnik, así como también se unen al elenco, James Marsden y Neal McDough.

Sonic será dirigida por Jeff Fowler.