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¡Sorpresa! Llegó el segundo tráiler de ‘Toy Story 4' con nuevos juguetes | Kidsiete

Tan sólo un día después, tenemos más y nuevas noticias sobre la cuarta entrega de ‘Toy Story’.

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca Digital

Todavía no superamos la emoción por la llegada del primer tráiler de "Toy Story 4" y ahora, tenemos más.

Dos nuevos juguetes llegan a la escena en la pantalla grande, se trata de Bunny y Ducky, dos peluches muy curiosos que son habitantes de una feria. 

Estos dos personajes parecen muy irreverentes y traviesos, y son ellos quienes nos comparten su reacción al estreno del primer tráiler de esta nueva aventura. 

En este video de Disney Pixar, también Woody y Buzz Lightyear hacen su aparición triunfal, pero lejos de ser ídolos de Bunny y Ducky, ellos se ríen de ellos y de su cuarta película. 

Recuerda que será hasta junio de 2019, cuando podamos ver a nuestros juguetes favoritos en acción, y además, encontraremos nuevos amigos en el camino, los cuales, iremos conociendo poco a poco. 

Además de Bunny y Ducky, ya conocimos a Forky, un curioso tenedor con brazos y piernas de alambre. 