¡Sorpresa! Llegó el segundo tráiler de ‘Toy Story 4' con nuevos juguetes | Kidsiete

Todavía no superamos la emoción por la llegada del primer tráiler de "Toy Story 4" y ahora, tenemos más.

Dos nuevos juguetes llegan a la escena en la pantalla grande, se trata de Bunny y Ducky, dos peluches muy curiosos que son habitantes de una feria.

Estos dos personajes parecen muy irreverentes y traviesos, y son ellos quienes nos comparten su reacción al estreno del primer tráiler de esta nueva aventura.

En este video de Disney Pixar, también Woody y Buzz Lightyear hacen su aparición triunfal, pero lejos de ser ídolos de Bunny y Ducky, ellos se ríen de ellos y de su cuarta película.

Recuerda que será hasta junio de 2019, cuando podamos ver a nuestros juguetes favoritos en acción, y además, encontraremos nuevos amigos en el camino, los cuales, iremos conociendo poco a poco.

Además de Bunny y Ducky, ya conocimos a Forky, un curioso tenedor con brazos y piernas de alambre.



