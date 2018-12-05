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¡Te compartimos las frases más inspiradoras de Walt Disney! El genio que logró inspirar a generaciones enteras

Walt Disney cumpliría 117 años este 5 de diciembre, y aquí lo recordamos con algunas de las frases que te invitarán a seguir soñando.

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Escrito por: TV Azteca Digital

¡Este 5 de diciembre Walt Disney cumpliría 117 años! Y en esta ocasión lo recordamos con algunas de sus frases más inspiradoras. 

A continuación te compartimos las frases que inmortalizó el hombre que logró inspirar a generaciones enteras y que dejó un legado tan grande como su imaginación. 

Checa las frases de Walt Disney, aquí: 

“Sólo espero nunca perder de vista una cosa: Todo empezó por un ratón.”

  

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, te acerca al lugar donde quieres estar mañana.”

  

 

 

“Son muchas las manos y los corazones que contribuyen al éxito de una persona.”

“La vida está compuesta de luces y sombras, fingir que no hay sombras sería falso.”

 

    

“No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse”. 

  

    