¡Te compartimos las frases más inspiradoras de Walt Disney! El genio que logró inspirar a generaciones enteras
Walt Disney cumpliría 117 años este 5 de diciembre, y aquí lo recordamos con algunas de las frases que te invitarán a seguir soñando.
¡Este 5 de diciembre Walt Disney cumpliría 117 años! Y en esta ocasión lo recordamos con algunas de sus frases más inspiradoras.
A continuación te compartimos las frases que inmortalizó el hombre que logró inspirar a generaciones enteras y que dejó un legado tan grande como su imaginación.
Checa las frases de Walt Disney, aquí:
“Sólo espero nunca perder de vista una cosa: Todo empezó por un ratón.”
“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, te acerca al lugar donde quieres estar mañana.”
“Son muchas las manos y los corazones que contribuyen al éxito de una persona.”
“La vida está compuesta de luces y sombras, fingir que no hay sombras sería falso.”
“No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse”.