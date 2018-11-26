¿Todavía no has visto el primer tráiler del Rey León en acción real? ¡Este video ya rompió récords de Disney!

En definitiva, “El Rey León” es uno de nuestros estrenos favoritos y más esperados para el 2019, o al menos eso es lo que delata el nuevo récord impuesto por el primer tráiler que publicó Disney en días anteriores.

Resulta ser, que este video de apenas un minuto de duración, que muestra uno de los momentos más emblemáticos de esta película animada que vio la luz por primera vez en 1994, es ahora el tráiler más visto en la historia.

De acuerdo con Walt Disney Studios, el récord que estableció fue de 224.6 millones de reproducciones en todo el mundo, en un periodo de 24 horas.

View this post on Instagram GRACIAS por ayudar a que el primer tráiler oficial de #ElReyLeón tenga el debut de #Disney más visto en la historia. ¡Rompió un récord de 224.6 millones de reproducciones globales en 24hs! A post shared by Disney Studios LA (@disneystudiosla) on Nov 24, 2018 at 11:54am PST

¡IM-PRE-SIO-NAN-TE! ¿Cierto?

Así que, si no lo has visto aún, puede que seas una de las pocas personas que no tiene idea de por qué todos estamos emocionados con este gran estreno de este clásico de Disney.