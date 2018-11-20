Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Ya está disponible TODA la banda sonora de ‘El Cascanueces y Los Cuatro Reinos’ ¡Escúchalo aquí en Kidsiete y disfruta de su magia!

Deja que la magia de la música de esta encantadora película te alegre el día y conoce todas las canciones que integran el soundtrack de esta increíble película de Disney.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca Digital

¡La música de "El Cascanueces y Los Cuatro Reinos" te encantará! 


Si ya viste la película, seguramente te enamoraste de la magia de su música, y por eso, queremos consentir a tus oídos. 


Disney publicó la playlist con todas las canciones y ahora puedes disfrutarla aquí: 

Si todavía no la has visto, es necesario que sepas que esta es una película llena de magia y encanto, es una historia fantástica. 

Clara, descubre los cuatro reinos que creó su madre fallecida, y tendrá que luchar para recuperar el cuarto reino, el cual ha sido consumido por la oscuridad y ambición de la madre jengibre. 

TE RECOMENDAMOS VER: 

¡Checa el tráiler final de "El Cascanueces y los Cuatro Reinos"!

Mira las nuevas imágenes de "El Cascanueces y Los Cuatro Reinos"