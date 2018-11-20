Ya está disponible TODA la banda sonora de ‘El Cascanueces y Los Cuatro Reinos’ ¡Escúchalo aquí en Kidsiete y disfruta de su magia!

¡La música de "El Cascanueces y Los Cuatro Reinos" te encantará!



Si ya viste la película, seguramente te enamoraste de la magia de su música, y por eso, queremos consentir a tus oídos.



Disney publicó la playlist con todas las canciones y ahora puedes disfrutarla aquí:

Si todavía no la has visto, es necesario que sepas que esta es una película llena de magia y encanto, es una historia fantástica.

Clara, descubre los cuatro reinos que creó su madre fallecida, y tendrá que luchar para recuperar el cuarto reino, el cual ha sido consumido por la oscuridad y ambición de la madre jengibre.

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