Ya está disponible TODA la banda sonora de ‘El Cascanueces y Los Cuatro Reinos’ ¡Escúchalo aquí en Kidsiete y disfruta de su magia!
Deja que la magia de la música de esta encantadora película te alegre el día y conoce todas las canciones que integran el soundtrack de esta increíble película de Disney.
¡La música de "El Cascanueces y Los Cuatro Reinos" te encantará!
Si ya viste la película, seguramente te enamoraste de la magia de su música, y por eso, queremos consentir a tus oídos.
Disney publicó la playlist con todas las canciones y ahora puedes disfrutarla aquí:
Si todavía no la has visto, es necesario que sepas que esta es una película llena de magia y encanto, es una historia fantástica.
Clara, descubre los cuatro reinos que creó su madre fallecida, y tendrá que luchar para recuperar el cuarto reino, el cual ha sido consumido por la oscuridad y ambición de la madre jengibre.
TE RECOMENDAMOS VER:
¡Checa el tráiler final de "El Cascanueces y los Cuatro Reinos"!
Mira las nuevas imágenes de "El Cascanueces y Los Cuatro Reinos"