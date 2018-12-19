Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Ya llegó, ya está aquí! Escucha en Kidsiete la banda sonora de ‘El Regreso de Mary Poppins’ completita.

Ya puedes escuchar la banda sonora de El regreso de Mary Poppins y estoy seguro de que te hará volar de la emoción.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca Digital

¡La música de Mary Poppins es casi un poema a Londres! Y en general, es bastante bonita.

 

 

La nueva Mary Poppins viene acompañada de música original y algunas canciones que hicieron soñar a generaciones pasadas. 

 

El álbum es resultado del compositor ganador del Tony y un Grammy, Marc Shaiman, y el co-letrista granador del Tony y tres veces nominado al Emmy, Scott Wittman. 

 

“El Regreso de Mary Poppins” estará disponible en cines a partir del 25 de diciembre y no podemos esperar más, porque estamos muy emocionados por ver a la genial Emily Blunt, acompañada de un gran elenco que está integrado por Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Meryl Strip, Colin Firth y más. 

 