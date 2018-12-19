¡Ya llegó, ya está aquí! Escucha en Kidsiete la banda sonora de ‘El Regreso de Mary Poppins’ completita.

¡La música de Mary Poppins es casi un poema a Londres! Y en general, es bastante bonita.

La nueva Mary Poppins viene acompañada de música original y algunas canciones que hicieron soñar a generaciones pasadas.

El álbum es resultado del compositor ganador del Tony y un Grammy, Marc Shaiman, y el co-letrista granador del Tony y tres veces nominado al Emmy, Scott Wittman.

“El Regreso de Mary Poppins” estará disponible en cines a partir del 25 de diciembre y no podemos esperar más, porque estamos muy emocionados por ver a la genial Emily Blunt, acompañada de un gran elenco que está integrado por Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Meryl Strip, Colin Firth y más.