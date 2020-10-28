Enrique se quedó atrapado en un laberinto de otoño, ayúdale a encontrar el camino correcto para salir de ahí.

Enrique fue a recorrer un laberinto de otoño, y se quedó atrapado, por eso necesita tu ayuda para encontrar el camino que lo lleve afuera.

Encuentra el camino correcto y ayúdale a Enrique a salir del laberinto de otoño.

Pide la ayuda de un adulto y descarga el documento que tiene este entretenido laberinto.

Ven a Sésamo de los lunes, miércoles, y viernes, a las 7:30 a.m. por Azteca 7, juega, aprende, y diviértete.

Descarga aquí el PDF para realizar la actividad.