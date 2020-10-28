Haz tu propia diadema de galletas, y encuentra el complemento perfecto para que armes un disfraz monstruoso.

Este Halloween crea el complemento perfecto para una armar un disfraz monstruoso, encuentra aquí los pasos para hacer una diadema de galletas.

Pide la ayuda de un adulto, y descarga la guía del Comegalletas para crear una diadema de galletas.

Ven a Sésamo de los lunes, miércoles, y viernes, a las 7:30 a.m. por Azteca 7, juega, aprende, y diviértete.

Descarga aquí el PDF para realizar la actividad.