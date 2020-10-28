Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo

Haz tu propia diadema de galletas, y encuentra el complemento perfecto para que armes un disfraz monstruoso.

El Comegalletas tiene la receta perfecta para que armes un disfraz monstruoso, y aquí puedes encontrar las instrucciones.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca Digital

Este Halloween crea el complemento perfecto para una armar un disfraz monstruoso, encuentra aquí los pasos para hacer una diadema de galletas.

Pide la ayuda de un adulto, y descarga la guía del Comegalletas para crear una diadema de galletas.

Ven a Sésamo de los lunes, miércoles, y viernes, a las 7:30 a.m. por Azteca 7, juega, aprende, y diviértete.
Descarga aquí el PDF para realizar la actividad.