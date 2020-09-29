Rosita te muestra cómo organiza su rutina, para que tú también revises todas tus actividades en el día a día.
Descarga la plantilla y descubre cuáles son las actividades que integran tu rutina diaria, verás que es importante conocerlas.
¿Por qué es necesario tener una rutina?
Las rutinas nos ayudan a saber qué es lo que ocurrirá durante el día, y por eso Rosita te enseña cómo hace su rutina del día a día.
¿Puedes poner en orden las actividades que realizas durante todo el día?
Descarga la plantilla y descubre cuáles son las actividades en las que inviertes tiempo desde que te levantas por la mañana, hasta que regresas a la cama para dormir.
Pide la ayuda de mamá o papá, para descargar estas plantillas, después podrás dibujar, colorear, y aprenderás muchísimo más sobre la importancia de tener una rutina.
Ven a Sésamo de los lunes, miércoles, y viernes, a las 7:30 a.m. por Azteca 7, juega, aprende, y diviértete.