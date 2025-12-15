¡OFICAL! System Of a Down confirma un segundo concierto en CDMX; precios oficiales y venta de boletos, TODO lo que debes saber

Como si los guitarrazos no fueran suficientes, la banda californiana, System Of a Down acaba de abrir una segunda fecha en el Estadio GNP de la Ciudad de México y es que tras la preventa de boletos de este lunes, ha quedado más que claro que el heavy metal está muy vigente en nuestro país.

La banda que revivió al heavy metal ya había anunciado un show en la CDMX para este miércoles 27 de mayo de 2026 y hoy por la tarde se confirmó un segundo concierto donde también estarán acompañados por la banda IDLES, en lo que serán una de las noches más épicas del año y nosotros te contaremos todo lo que debes de saber para formar parte de estos conciertos imperdibles.

¿Cuándo es el segundo concierto de System Of a Down en México?

A través de sus redes sociales, SOAD confirmó que la segunda fecha se llevará a cabo el jueves 28 de mayo, por lo que es importante estar al tanto de la preventa y venta de boletos, pues tras casi 8 años de ausencia, el público mexicano está más que ansioso por rockear con canciones como: "Toxicity", "Chop Suey!", "B.Y.O.B.", “Aerials”, "Lonely Day", "Hypnotize", entre otros himnos del heavy metal que han sonado en las últimas tres décadas.

La banda conformada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan hará vibrar la capital mexicana en el próximo mes de mayo con toda la energía de su música, misma que redefinió el heavy metal a finales de los 90’s y que los ha consolidado como una banda atemporal.

¿Cuándo será la venta de boletos para el concierto de System Of a Down en México?

A través de redes sociales, se confirmó que la preventa para el concierto será este lunes 15 de diciembre en punto de las 10:00 am y la venta general para las dos fechas será el día martes 16 de diciembre a las 2:00 pm., a través de la plataforma oficial de TicketMaster y en taquillas autorizadas.

Si bien, dos fechas parecen suficientes, te recomendamos darte prisa para adquirir tus entradas ya que el furor de ver a System Of a Down se ha comenzado a hacer presente y los boletos podrían “volar”.

¿Cuál es el precio de los boletos del concierto de System Of A Down en México para el 2026?

A través de la preventa pudimos conocer los precios oficiales, mismos que con cargos incluidos serían los siguientes:



General A: $3,583

$3,583 General B: $1,723

$1,723 Zona GNP: $4,947

$4,947 Verde B: $3,707

$3,707 Naranja B: $2,715

$2,715 Verde C: $1,971

$1,971 Naranja C: $1,351