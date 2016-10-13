¡Descubre si te llevaste un kit de playera y paliacate!

Si fuiste de las primeras 30 personas en responder correctamente las 10 preguntas sobre lo que pasó en la última semana de La Isla La Revancha, entonces tu nombre debe estar en esta lista.

ATENCIÓN: Si no obtuviste ningún kit, ponte atento porque tendrás más oportunidades de llevártelo.

Los afortunados son:

1.- Andrés Grajales

2.- Carla Hernández Moedano

3.- Sergio Nava

4.- Yonatan Solís Peralta

5.- Juan Carlos Guel Silva

6.- Marco Antonio Martínez Rodríguez

7.- Erika Cinthia Flores de Osorio

8.- Luis Alberto Domínguez Aguilar

9.- Guadalupe Rodríguez Alcaraz

10.- Lizbet Amairani Alcántar Ortíz

11.- Iván Hernández Hilario

12.- Ximena Sandoval López

13.- Luis Eduardo Rosales León

14.- Yenifer Gladis Martínez Acuña

15.- Marco Uriel Peralta Fuentes

16.- Estefany Geobana Esquivel García

17.- Ana Paola Guzmán López

18.- Saúl Antonio Sánchez Cantú

19.- Ericka Calderón

20.- Erik Ruiz

21.- Yazmin Lugo Lambarria

22.- Lilia Celina Bustamante Pacheco

23.- Edith Aurora Granados Monroy

24.- Miriam Fernández Pacheco

25.- Itzayana De Vela

26.- Frida Hernández Pérez

27.- América Montserrath Aguilar Fragoso

28.- Janet Alejandra Del Río Moreno

29.- Andrea Karina Rodríguez Torres

30.- Yolanda Torres de la Torre

Si estás en la lista, mantente atento porque te enviaremos un correo con las especificaciones necesarias para que recojas tu kit.

Recuerden que lo imposible, sólo cuesta un poco más.