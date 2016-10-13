¡Descubre si te llevaste un kit de playera y paliacate!
Averigua si fuiste uno de los 15 afortunados en llevarse a casa un kit de playera y paliacate de tu equipo favorito
Si fuiste de las primeras 30 personas en responder correctamente las 10 preguntas sobre lo que pasó en la última semana de La Isla La Revancha, entonces tu nombre debe estar en esta lista.
ATENCIÓN: Si no obtuviste ningún kit, ponte atento porque tendrás más oportunidades de llevártelo.
Los afortunados son:
1.- Andrés Grajales
2.- Carla Hernández Moedano
3.- Sergio Nava
4.- Yonatan Solís Peralta
5.- Juan Carlos Guel Silva
6.- Marco Antonio Martínez Rodríguez
7.- Erika Cinthia Flores de Osorio
8.- Luis Alberto Domínguez Aguilar
9.- Guadalupe Rodríguez Alcaraz
10.- Lizbet Amairani Alcántar Ortíz
11.- Iván Hernández Hilario
12.- Ximena Sandoval López
13.- Luis Eduardo Rosales León
14.- Yenifer Gladis Martínez Acuña
15.- Marco Uriel Peralta Fuentes
16.- Estefany Geobana Esquivel García
17.- Ana Paola Guzmán López
18.- Saúl Antonio Sánchez Cantú
19.- Ericka Calderón
20.- Erik Ruiz
21.- Yazmin Lugo Lambarria
22.- Lilia Celina Bustamante Pacheco
23.- Edith Aurora Granados Monroy
24.- Miriam Fernández Pacheco
25.- Itzayana De Vela
26.- Frida Hernández Pérez
27.- América Montserrath Aguilar Fragoso
28.- Janet Alejandra Del Río Moreno
29.- Andrea Karina Rodríguez Torres
30.- Yolanda Torres de la Torre
Si estás en la lista, mantente atento porque te enviaremos un correo con las especificaciones necesarias para que recojas tu kit.
Recuerden que lo imposible, sólo cuesta un poco más.