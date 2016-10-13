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¡Descubre si te llevaste un kit de playera y paliacate!

Averigua si fuiste uno de los 15 afortunados en llevarse a casa un kit de playera y paliacate de tu equipo favorito

Dinámica playeras de La Isla

Escrito por: Azteca

Si fuiste de las primeras 30 personas en responder correctamente las 10 preguntas sobre lo que pasó en la última semana de La Isla La Revancha, entonces tu nombre debe estar en esta lista.

Dinámica playeras de La Isla

                

ATENCIÓN: Si no obtuviste ningún kit, ponte atento porque tendrás más oportunidades de llevártelo. 

     

Los afortunados son:

1.- Andrés Grajales 

2.- Carla Hernández Moedano 

3.- Sergio Nava 

4.- Yonatan Solís Peralta 

5.- Juan Carlos Guel Silva  

6.- Marco Antonio Martínez Rodríguez 

7.- Erika Cinthia Flores de Osorio 

8.- Luis Alberto Domínguez Aguilar  

9.- Guadalupe Rodríguez Alcaraz

10.- Lizbet Amairani Alcántar Ortíz 

11.- Iván Hernández Hilario 

12.- Ximena Sandoval López 

13.- Luis Eduardo Rosales León

14.- Yenifer Gladis Martínez Acuña 

15.- Marco Uriel Peralta Fuentes 

16.- Estefany Geobana Esquivel García  

17.- Ana Paola Guzmán López 

18.- Saúl Antonio Sánchez Cantú 

19.- Ericka Calderón 

20.- Erik Ruiz 

21.- Yazmin Lugo Lambarria 

22.- Lilia Celina Bustamante Pacheco 

23.- Edith Aurora Granados Monroy 

24.- Miriam Fernández Pacheco 

25.- Itzayana De Vela 

26.- Frida Hernández Pérez 

27.- América Montserrath Aguilar Fragoso 

28.- Janet Alejandra Del Río Moreno

29.- Andrea Karina Rodríguez Torres 

30.- Yolanda Torres de la Torre 

    

Si estás en la lista, mantente atento porque te enviaremos un correo con las especificaciones necesarias para que recojas tu kit. 

      

Recuerden que lo imposible, sólo cuesta un poco más.