¡Duelo de titanes!

Gabriela le pidió venganza al Sargento luego de perder en el Juego a Muerte, pues aseguró que su salida fue injusta, y ahora Fernanada pagará por eso... ¿Cumplirá su promesa el Sargento?

¡El segundo caído de los azules!

Por eso, en el Juego de Sentencia y Salvación el guerrero le puso todas las ganas del mundo y salió librado de esta batalla, sin embargo para sorpresa de todos Miguel se convirtió en el tercer sentenciado de dicho juego ¡Chaz!



Pero su salida aún no estaba escrita, pues en el Juego Final se definiría quién sería contrincante de Miguel en el Juego a Muerte, y vaya sorpresa que nos llevamos todos, pues Yuriko quedó en último lugar de la competencia, lo que la hizo rival de Miguel ¡tssss!



Y cuando creímos haberlo visto todo, Yuriko nos volvió a dejar sin palabras, pues saco a Miguel de la competencia y regreso a Playa Fusión demostrando que puede contra el rival que le pongan.

¿Seguirá pensando Facundo que Yuriko no es tan fuerte?