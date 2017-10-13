¡El primer finalista de La Isla!

Luego de saber que Juan Carlos no llegaría a la final, Fernanda y Facundo se desanimaron un poco, pues tenían la ilusión de llegar juntos a la final, cosa que no pudo ser posible, pues ayer lo nervios traicionaron a Juan Carlos durante el Juego a Muerte al que se enfrentó contra Sebastián.

A pesar de la tristeza de los ex naranjas, la competencia tuvo que seguir, sin embargo, esta ocasión los juego fueron muy diferentes, pues en esta batalla el ganador aseguraría un lugar en la final de La Isla 2017, y éste resulto ser Facundo quien por mucho dejó atrás a los demás, demostrando que es un digno rival de Kong, y por supuesto no perdió la oportunidad de festejar a su manera ¡Bravoooooo!



- El segundo finalista de La Isla -



Fernanada, Luis, Yuriko, Sebastián y Adrián se tuvieron que enfrentar al juego que definiría al segundo finalista de La Isla, pero siendo honestos este juego no le favoreció mucho a los guerreros, ecepto a Luis, quien una vez más dejó a la vista su súper fuerza y arrasó con todo en la competencia asegurando un lugar en la final.





Por su parte, el resto des sus compañeros tuvieron una oportunidad más para poder ser parte de los finalistas, pues para sopresa de todos esta Isla tendrá cuatro finalistas. Por ello Sebastián no dudó en dar todo de él y asegurar el tercer lugar de este gran Reality Show.



Ahora sólo queda un lugar, mismo que se lo tendrán que jugar entre Adrian, Fernanda y Yuriko ... ¿Quién de los tres crees que llegará a la final? Descúbrelo este sábado en la GRAN FINAL DE LA ISLA 2017.