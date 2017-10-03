¡El primer Juego individual de Fusión!

¡Ahora sí! Fusión comenzó y con ello muchas sorpresas para los guerreros, pues como inicio de esta nueva estapa los participantes se enfrentaron a un nuevo reto, el cual dejaría a uno de ellos fuera de la esperada Fusión. Pero antes de que tos esto pasara fue inevitable ver la cara de los integrantes de La Banda al observar como Juan Carlos y Nassar regresaron a la competencia. ¡Que emoción!

- El Primer Juego Individual -

Desafortunadamente para los Naranjas no llegaron todos a Fusión, pues Nassar no aguantó el dolor en su rodilla y fue eliminado directamente de la competencia. Por su parte, Luis resultó ganador y Fernanda se mostró soprendida al recibir el tótem que le heredo Teresa (su comadre).







Ahora Pudientes y Banda hicieron Fusión y disfrutaron de su nuevo hogar, no sin antes aclarar todos los mal entendidos que existían entre ambos equipos, (¡Ay¡ ahora resulta que todos amigos). ¡Buuuu!



- Juego de Salvación y Sentencia -



Luego de convivir y conocerse un poco más, los guerreros se enfrentaron al primer Juego de Salvacion y Sentencia, el cual estuvo lleno de adrenalina pues ahora la competencia es individual. ( muaa ja ja ja).

Pese a esto la competencia debía de seguir; y Victor se tomó muy enserio la Fusión desde el inició, tanto que ganó el brazalete de salvación. La suerte para Isidro, no fue la misma, ya que se convirtió en el primer sentenciado de esta ahora competencia individual, hecho que bajones un poco a los ex Pudientes, pues a pesar de tener el mismo color de todos, los Naranjas siempre vivirán en el corazón de todos sus integrantes (¡Que cursis! jajaja).



Sin embargo, aún les quedaba una batalla más para definir con quién de los guerreros se enfrentaría ante el Juego a Muerte, y el perdedor del Juego, resultó ser Adrián, ¡Ups!



¿Quién de los dos será el primer deterrado de Fusión?