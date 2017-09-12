¡El primer juicio entre azules y verdes!

Los Godínez no cabían de la felicidad con su victoria en el Juego de Ventaja y Castigo, pues este triunfo les ayudaría a ganar la siguiente prueba: el Juego de Salvación sin embargo, no todo salió como esperaban.

¡El regreso de Facundo!

Todo comenzó con una mañana soleada, los guerreros se preparaban para asistir al quinto Juego de Salvación, sobre todo los Pudientes, quienes ya no podían seguir así; por lo que decidieron dejar la mala vibra en Playa Baja, para llegar con toda la actitud al siguiente reto, el cual era clave para permancer en la Isla, a pesar de la mala relación que mantienen con Ayra ¡Ohhh sí!





Con el triunfo de los verdes, el equipo azul recibió el castigo que Lukini asignó en la competencia. Por su parte los Godínez se mentalizaron desde el principio para ganar el Juego de Salvación, pues gracias a Teresa y Victor lograron conseguir una ventaja para el equipo, pero esto no les sirvio de nada; ya que con todo y ventaja los Pudientes por primera vez ganaron este juego y se libraron de ir a juicio (¡Ni yo lo podía creer! jajaja).







¡La estrategia de los Pudientes!

El Juicio



Los dos equipos más fuertes por primera vez en la competencia se vieron la cara en un juicio, hecho que causó mucha polémica, pues era imposible no pensar quiénes serían los sentenciados al Juego a Muerte si ambos equipos tienen todo para ganar... ¿El resultado? fue soprendente pues inesperadamente Aristeo y Yuriko se fueron diecto a Juego a Muerte, lo cual dejó sin palabras a todos, ya que ambos guerreros eran considerados como los más fuertes de la competencia.





Lamentablemente uno de los dos tenía que abandonar la competencia y esta vez le tocó a Aristeo (¿Por qué Dios, por qué te llevas a los mejores? ... jajaja).

Aristeoooo ... ¡Que el Sol ilumine tu regreso!