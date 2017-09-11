¡El regreso de Facundo!

Luego de ver a Facundo despedir al cuarto caído de la competencia (Silverio) en Juego a Muerte, hoy los guerreros se enfrentaron a una nueva competencia, no sin antes Facundo aprevechara la oportunidad para presumirles a los naranjas cómo fue su triunfo en el Juego a Muerte, pues gracias a los descuidos de Silverio ... Facundo regresó a la competencia con la ganas a todo lo que dan ¡Esooooo caray!

¡La estrategia de los Pudientes!

Por su parte, Teresa y Carmen se entretenían jugando a la Sirenita (jajaja) pues la estancia en Playa Media causó un poco el descuido de su cabello por lo que no dudaron en utilizar un tenedor como cepillo ¿Cómo ven?

Por otro lado la victoria de Facundo, motivó mucho a los pudientes para competir en el Juego Territorial, sin embargo no se lo tomaron muy enserio, ya que nuevamente regresaron a Playa Baja, hecho que enojó mucho a los integrantes del equipo, tanto que nuestra querida Fernanda no aguantó las ganas y se puso a llorar de la impotencia de regresar a Playa Baja.

Fernanda y Ayra ... ¿Las más fuertes de la Isla 2017?



Mientras tanto "La Banda" festejaba su triunfo y nos dejaron claro que cada vez más se están adueñando de Playa Alta y no la piensan soltar (tssssss).



La Ventaja y el Castigo



Dos representantes de cada equipo estuvieron presentes en el Juego de Ventaja y Castigo, la cual consistió en un prueba de esquilibrio y concentración; y los Godínez demostraron eso y mucho más en esta batalla, tanto que se olvidaron de las carencias de Playa Media y se pusieron a festejar. Ahora naranjas y azules tendrán que poner todo en el Juego de Salvacion si no quieren que los verdes les ganen nuevamente.