¡El segundo caído de los azules!

Luego de que Fernanda hiciera valido el tótem que le heredó Teresa (su comadre) Gaby no pudo tapar su preocupación, pues con esta gran ventaja, ella se fue directamente a un Juego a Muerte, sin embargo en el Juego Final ya nada podía salvar a ninguno de los guerreros, pues el siguiente prededor se convertiria en el contricante de Gaby.

¡El primer eliminado de Fusión!

Durante el Juego Final todos los guerreros lo dieron todo, sin embargo en esta prueba no les sirvieron de mucho sus músculos y su fuerza, pues este juego consistía en una prueba de agilidad mental, por lo que a pesar de que el Sargento iba muy bien en tiempo el rompecabezaz lo atoró y se fue al Juego Muerte contra Gaby.





Fue así, que Gaby y Adrián se jugaron su estancia en la competencia en el ya conocido Juego a Muerte, sin embargo uno de ellos tenía que salir, y esta vez fue el turno de Gaby, quien desafortunadamente abandonó la competencia pensando que ese no era su momento, pues de no haber tenido el brazalete de salvación Fernanda, estaría ocupando su lugar.



Por otra parte, en la sigiente competencia los guerreros pelearon por un buen beneficio, el cual sería una motocicleta y 50 mil pesos que anadie le caerían mal o ¿no? El afortunado resultó ser Adrián, quien esta demostrando que trae todo para llegar hasta la final.