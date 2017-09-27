¡El torsón de los Naranjas!

Luego de ver a Carmen abandonar la competencia por su propia elección, y de que los Azules obtuvieran nuevamente las aclamadas llaves de Playa Alta, ambos equipos se vieron la cara en el Juego de Salvación en el cual la Banda comenzó con gran ventaja gracias a la ayuda de Yuriko y Gaby, quienes ganaron la pasada prueba.

Y es que como sabemos la salvación es la unica oprtunidad en que los guerreros tienen para conservar su lugar en la competencia. Sin embargo, la mala racha de los Pudientes parece nunca terminar y a pesar de que comenzaron con toda la actitud y una gran ventaja, el plus que les dio Yuriko y Gaby al equipo Azul los dejó atrás y perdieron una vez más la salvación ¡Noooooo!

¡La mala suerte de los Pudientes regresa!

Mientras tanto, los Pudientes platicaban entre ellos del próximo sentenciado, hecho que los tuvo sumamente estresados a todos y cómo no si los naranjas más alla de un equipo de batalla, crearon una gran familia. ¡Aww!

Sin embargo, la competencia debe de siguir y para ello Teresa y Juan Carlos se tuvieron que enfrentar a un Juego a Muerte en el cual Teresa resultó ser la perdedora de esta batalla, pese a esto la guerrera aceptó el reto de retornar a la competencia



¿Lo logrará?