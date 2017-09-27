Teresa aceptó el reto de regresar a la competecncia en la prueba del retorono, y ninguno de sus compañeros de equipo se imagina que se encuentra en una batalla no solamente física, también personal, pues para lograr ganarla debe de tener mucha fuerza mental.



Por otro lado, los Pudientes se alegran de ver a Juan Carlos regresar a Playa Baja, y pese a que Tere abandonó la competencia intentan animarse entre ellos para poder recuperarse y luchar por las llaves de Playa Alta.



-El Último Juego Territorial-



Los Naranjas fueron con toda la intención de obtener la codiciada Paya Alta y disfrutar de todos sus lujos, pues este era el últimos Juego Territorial, lo que significa que la fusión esta más cerca de los que todos esperamos ¡Por finnnn! (muaa ja ja ja).

Y por lo visto esa buena vibra les sirvió y mucho pues con gran ventaja les ganaron a los Azules demostrando que verdaderamente son fuertes y muy ágiles ¡Mis respetos! ehhhh



Para rematarla, Juan Carlos les dio otra victoria a los Naranjas pues le puso todo el power y le dio la vueta a Miguel en Juego de Ventaja y Castigo, hecho que no se lo esperaban los Azules ¡Pummm!



¿Llegarán todos los Pudientes a Fusión?