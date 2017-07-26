¡Ellos son los integrantes de La Banda!

Hoy te presentamos a los integrantes de La Banda, quienes sus carencias y lucha diaria en la vida los harán destacar en esta Guerra de Clases.

Banda: Gente que trabaja día a día sin un sueldo fijo, tienen acceso a trabajos principalmente como obreros y les gusta juntarse para celebrar en fiesta. Son aquellos que trabajan más y a quienes salir adelante les cuesta un poco más.

¿Su lucha diaria les dará una ventaja en la Isla?