¿En dónde serán los juicios en esta Guerra de Clases?

Estamos a nada de que comience la “Guerra de Clases” la cual promete marcar historia en la pantalla chica; y con ello traer nuevas actividades y retos nunca antes vistos.

Por ejemplo, el juicio. Seguramente recuerdas que en las temporadas pasadas los juicios de La Isla, se realizaban al aire libre; sin embargo, en esta Guerra de Clases esto cambiará. ¡Oh sí!

¿A poco creías que los guerreros la iban a tener tan fácil? Pues lamentamos decirte que no, ya que en La Isla 2017, los participantes sabrán lo que es estar en el infierno.

¡Así es! Esta vez La Caverna será el lugar donde los guerreros a la luz del fuego y entre miles de rocas sentirán entrar al infierno, ¿y cómo no hacerlo? si los participantes del esperado Reality Show deberán salir por el fondo de la cueva haciendo que realmente sobrevivan los más fuertes de la competencia.

¿Estás preparado para esta Guerra de Clases? ¡Nosotros sí lo estamos!