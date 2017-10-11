¡Juan Carlos, se queda aun paso de la final!

Yuriko regresó por tercera ocasión a la competencia, y claro que sus compañeros se sorprendieron al verla regresar a Playa Fusión, pues luego de sacar a tres de los participantes más fuertes de La Isla era imposible no tenerle un poco de miedo ¿No?

Sin embargo, como toto en la vida, la competencia tenía que seguir y los guerreros se presentaron a su próxima prueba, por supesto que me refiero al Juego de Salvación y Sentencia, en el cual como todos lo anteriores juegos; los guerreros le pusieron muchas ganas.

Pese a eso, éste tuvo un significado muy especial para todos, ya que fue el último Juego de Salvación antes de llegar a la final ¡Nooooooo!



En el juego Luis volvió a sorprendernos al ganar el brazalete de salvación. Mientras tanto FernanDa y Juan Carlos se jugaron su estancia en La Isla pues entre uno de los dos se encontraba el sentenciado a Juego Muerte ¿El perdedor? Juan Carlos, quien perdió por muy poco contra Fernanda ¡Mis respetooooos, guerrero!





Por otro lado durante el Juego Final, Sebastián nos dejó claro que lo suyo, lo suyo no son para nada los juegos mentales y eso lo llevó directitto a convertirse en el sentenciado al que Juan Carlos se enfrentaría.

En el Juego a Muerte lo nervios le ganaron a Juan Carlos y se convirtió en el desterrado de La Isla, apoderandose de el una frustración pues se quedó a nada de llegar a la final.