¡Juan Manuel abandona a los Pudientes!

La Prefusión en la Isla comenzó y para los naranjas lo hizo de la mejor manera, pues además de sumar nuevos integrantes a su equipo, lograron demostrarles a los azules que nunca es bueno subestimar a las personas y obtuvieron el beneficio de la prueba de Ventaja y Castigo ¡Muy bien equipo!

¡La Prefusión de la Isla 2017!



El Juego de Salvación



Los naranjas comenzaron con el pie derecho, pues la victoria anterior les dio muchos ánimos y confianza para resurgir en la competencia, sin embargo un vez más los poderes sobrenaturales de la "Liga de la justicia" hicieron su tarea y ganaron esta batalla (¡Que triste!).





Por su parte, Brujayra disfrutaba de la victoria de los azules y a su vez de ver sufrir al os naranjas, hecho que indudablemente preocupaba a Fer, pues cabía la posibilidad que la ex naranja asitiera al juicio solo por vengarce de los Pudientes.

¡El primer juicio entre azules y verdes!

Pero para sopresa de todos Miguel, fue el elegido para sentenciar al guerrero con el que el sentenciado se enfrentaría a un Juego a Muerte. Los elegidos resultaron ser Juan Manuel y Fernanda, dos de los guerreros más fuertes de la competencia y dos integrantes que apesar de la poca convivencia se convirtieron en buenos amigos, tanto que en juego final, Manuel decidió ayudar a Fernanda a ganar y abandonar la competencia por cuestiones laborales y personales.

Sin duda un gran guerrero, de batalla y de espíritu. Juan Manuel... ¡Que el Sol ilumine tu regreso!