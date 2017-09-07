¡La estrategia de los Pudientes!

Luego de que Ayra y Fernanda demostraran en un Juego de Ventaja y Castigo que son las mujeres más fuertes de la competencia, y de ganar la inmunidad en uno de los juicios a lo largo de la competencia; los tres equipos se enfrentaron a un Juego mas de Salvación.





Sin embargo, Facundo y el resto de los Pudientes no tomaron muy bien la decisión de Ayra, pues lugo de enterarse de lo ocurrido en el Juego de Ventaja y Castigo, no dudaron en evidenciarla por no pensar en beneficiar al equipo ¡Chin! y cuando pensabamos que las cosas iban mal... se pusieron peor; ya que las peleas entre Ayra y todos los integrantes de su equipo cada vez son más intensas



Fernanda y Ayra ... ¿Las más fuertes de la Isla 2017?

Por otro lado, en el Juego de Salvación, "La Banda" aprovecharía la decisión de las naranjas para salir triunfadores una vez más y así salvarse de ir al temible juicio ... bueno o por lo menos eso era lo que decía Yuriko: ¡Venga vamos con todo!

Al no haber ventaja ni castigo los Godínez y "La Banda" consideraban que la competencia sería más justa; y los beneficiados en esta ocasión fueron los Godínez, quienes ganaron y expresaron su felicidad al no eliminar a un integrante de su equipo por esta ocasión.

¡La traición de Ayra!



El Juicio



A pesar de que los Pudientes armaron bien su estrategia, se llevaron una gran sorpresa, pues la idea era que el primo de Facundo, (Isidro), se fuera al "Aro de fuego" como ellos lo llaman. Sin embargo al final fue el propio Facundo el que terminó en un enfrentamiento contra Silverio, del equipo azul, quien desafortunadamente perdió esta batalla y se convirtió en el cuarto desterrado de la Isla 2017.