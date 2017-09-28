¡La frustración de los Naranjas!

Juan Carlos, le dio grandes esperanzas a los Pudientes de salvarse de ir a Juicio, pues ayer lo vimos darle la vuelta a Miguel durante el Juego de Ventaja y Castigo, y vaya que lo hizo muy, muy bien ¿Noooo?

El último Juego Territorial

Por su parte, Teresa buscaba la segunda pieza del tótem, la cual la llevaría de vuelta a la competencia, y para sorpresa de todos, la guerrera iba de maravilla pues a lo que muchos esperaban de ella; ha demostrado que puede con cualquier obstáculo que le pongan, y nos deja claro que los impedimentos sólo se encuentran en nuestra mente.

-Juego de Salvación-



Lo que pensaríamos que fuera una competencia más, resultó siendo una batalla en la que se desató el coraje y la frustración de algunos de los guerreros, pues a pesar de que los naranjas contaban con una gran ventaja la fuerza de los Azules los terminó llevando a un juicio, cancelando toda posibilidad de llegar completos a Fusión.



-El Juicio-



La sorpesa para todos fue en especial este juicio, pues Juan Carlos y Nassar se fueron directamentes a Juego a Muerte, sin embargo no se esperaban que el regreso de Teresa los haría llegar a todos a Fusión y fue entonces que Nassar y Juan Carlos regresaron a la competencia, no sin antes despedirse y reconocerle este gran logro a Teresa ¡Mis respetos!