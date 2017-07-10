¡La Isla, Guerra de clases!

La Isla, el Reality 2017 está próximo a comenzar y por eso pensamos que te han surgido algunas dudas de todo lo que rodeará esta sexta temporada de La Isla.

Sin embargo, esta nueva temporada pinta para ser la mejor; pues se pretende romper los esquemas de las ediciones pasadas; y no sólo porque se llevará a cabo en la bella República Dominicana, lugar donde fue realizada la primer temporada de este gran Reality Show; sino porque en esta Isla 2017 veremos una verdadera “Guerra de clases”.

¡Sí! En la Isla 2017 los participantes se enfrentarán a nuevos retos que nunca vimos en las competencias pasadas; además de que como su nombre lo indica esta “Guerra de Clases” se desatará con equipos conformados según su estrato social: Pudientes, serán aquellos que a lo largo de su vida han estado rodeados de todas las comodidades y lujos; Godínez, personas trabajadoras que obtienen dinero al final de cada mes para darse gusto con algún lujo; Banda, personas que trabajan día a día sin tener un sueldo fijo.

Algo importante que debes de saber de La Isla 2017, es que los participantes de esta nueva generación serán 90% desconocidos, quienes de acuerdo a su estrato social se han enfrentado a diversas situaciones en la vida; lo que hará que en esta esperada Isla demuestren que todos somos iguales bajo las mismas circunstancias y que la ventaja siempre la tendrá quien menos te lo esperas.

¿Te la vas a perder?, ¡Nosotros no!