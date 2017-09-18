¡La mala relación de los azules!

Juan Manuel, dejó claro que en su vida vale mucho la pena conservar una amistad, por eso en el pasado Juego a Muerte no dudó en ayudar a Fernanda para que regresara junto con los Pudientes.

¡Juan Manuel abandona a los Pudientes!

Por su parte, Fernanda no se sintió tan bien de que Juan Manuel la ayudara a ganar, pues cuando el quipo naranja la vio llegar ella reveló lo que el "Vikingo" había hecho y no pudo disimular lo mal que la pasó en ese momento. Sin embargo, los Pudientes como buen equipo no didaron en darle ánimos para seguir con la competencia.



Durante el Juego Territorial, los Pudientes iniciaron de la mejor manera, tanto que pensamos que ganarían esta batalla, pero para ser sinceros la aucencia de Juan Manuel, se notó mucho y era inevitable pensar que si aún estuviera en la competencia el final habría sido otro.

La Banda celebró nuevamente su regreso a Playa Alta y cómo no si ya llevan cuatro semanas disfrutando de los lujos de dicha playa ¡Ya parenleee!

¡La Prefusión de la Isla 2017!

Por su parte, los Pudientes llegaron nuevamente a Playa Baja y apesar de permanecer tanto tiempo ahí parece que los integrantes del equipo ya la comienzan a ver con ojos de amor ¡Aw!



Pero no todo podría ser buena conviviencia pues los naranjas no duraron en demostrar su enojo y coraje por la forma de ser de Luis, quien durante el Juego Territorial no paraba de insultarlos ¡Que mal por el equipo azul!

Mientras tanto en el Juego de Ventaja y Castigo las cosas se descotrolaron un poco desde el principio, pues Yuriko se negó rotundamente a participar en la prueba, ya que Adrian el "Sargento" competiría junto con ella, cosa que no le agradó para nada y se enojó con el resto de sus compañeros.





Y vaya que les afectó pues los naranjas salieron victoriosos y les direon muy buena batalla a los azules ¡Muy bien equipooo!