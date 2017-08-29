Luego de que Yuriko y Gaby pusieran en alto el nombre de su equipo en el Juego de Ventaja y Castigo; los Godínez y los Pudientes se tuvieron que ver la cara en el Juego de Salvación, pero antes de que esto ocurriera los integrantes del equipo verde reflexionaban cuáles fueron sus fallas.

Mientras tanto, “La Banda” festejaba su triunfo y preparaba sus estrategias para asignar el castigo al equipo verde (¡tsss!)

El Juego de Salvación

Vaya sorpresa que se llevaron los guerreros de la Isla 2017, cuando Lukini les reveló que esta ocasión no habría prueba final; pues ahora los equipos equipos perdedores pasarán directo a juicio ¿Qué tal?

la isla

Fue entonces que al iniciar el juego de salvación “La Banda” recibió la ventaja por la que Yuriko y Gaby compitieron; y a su vez asignaron el castigo al equipo verde ¡lerooo lerooo!

Sin embargo, parece que el equipo azul se confió demasiado, y por fin los Godínez se pusieron las pilas en este juego, pues salieron victoriosos asegurando su estancia en la competencia. ¡Bravooo!

El primer juicio

Qué mejor manera de iniciar el primer juicio de la Isla 2017 qu con el buen humor de Facundo; sin embargo, esto no salvó a ninguno de los integrantes de los Pudientes, y mucho menos de "La Banda".

Para sorpresa de todos, este primer juicio fue totalmente diferente a los que estábamos acostumbrados a ver en las ediciones pasadas de la Isla, ya que en esta ocasión los guerreros se vieron obligados a votar cara a cara para elegir al sentenciado, y los resultados fueron los siguientes: Andrea, del equipo naranja y Laura de el equipo azul.

Pero oh sorpresa, en la Isla TODO puede pasar, y los papeles se invirtieron, pues Silverio pasó a tomar el lugar de Laura, y se fue directo a enfrentarse a un duelo de muerte contra Andrea ¡Chaaz!

Desafortunadamente la suerte en la Isla para Andrea terminó, pues se convirtió en la primer desterrada de la Isla 2017.