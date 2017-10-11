¡La salida de Victor!

Victor y Yuriko se fueron directo a un Juego a Muerte, sin embargo Yuriko nunca se imaginaba lo que estaba por suceder. Pues cuando comenzamos a ver dicha competencia Victor, nos dejó sin palabras, pues se dio por vencido muy rápido argumentando que había sufrido una lesión en la pierna ¡Ayyyy ajaaaa! (seguro le dio miedo que le ganara Yuriko jajaja).

Por su parte, Yuriko demostró que su fuerza física es más grande de lo que todos pensamos y sin ningún pretexto obtuvo la victoria.



- El Juego por el Premio -



Esta ocasión, el Juego por el Premio tuvo un significado muy fuerte para los guerreros, pues nadie te regala un auto último modelo solo por jugar bueno... eso solo pasa en La Isla.





El afortunado ganador de dicho premio fue Luis, quien desde un principio de la competencia se le pudo ver conentrado y llevando la delantera; y a pesar de que todos deseaban este premio, no pudieron ocultar el gusto por saber que su compañero resultó ganador ¡Bravoooo!



¿Será que Luis llegue a la final?