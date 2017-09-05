¡La traición de Ayra!

Ayer vimos al equipo naranja resurgir de entre las cenizas ¡Por fin! y dejaron ver que al igual que los Godínez y "La Banda" pueden dar mucha, mucha batalla. Por su lado, el equipo verde no piensa dejar la guardia atrás y permancer con sus siete integrantes... bueno hasta ahoria (Pero no nos adelantemos).



Durante el Juego de Salvación, "La Banda" nuevamente les asignó el castigo al equipo verde ¡Pum! a quienes sinceramente no les ha parado de llover desde el pasado Juego Territorial, y es que "La Banda" preprara bien sus estrategias, pues evidentemente los Godínez tienen muchos hombres fuertes ( que si no... jajaja) y esto indudablemente los hace su verdadera competencia ( con todo respeto naranjas)





A pesar de que los Pudientes, llevaban una gran ventaja en el Juego de Salvación parece que se confiaron de más, pues el equipo de los Avengers ( digo "La Banda") resultó ganador mandando por primera vez a los Godínez a un Juicio ¡Ya se armooo!

Pues a cual más de los equipos no dejaban de pensar quien sería el indicado para ir al temible Juego a Muerte ... ¡Zaz!

El Juicio



Vaya que movieron bien las fichas de este juicio, pues Antonieta y Ayra fueron sentenciadas directamente a un Juego a Muerte, pero antes de que esto sucediera, en el Juicio, Cruella de Vil dejó ver una cara de ella que no conociamos, por supuesto que me refiero a Ayra, quien no es querida ni en pintura por ninguno de los integrantes de su propio equipo.





Lamentablemente la energía de Antonieta no fue suficiente para poder ganarle a Ayra, y se convirtió en la tercer desterrada de la Isla 2017.



¿Qué sucederá cuando los Pudientes vean llegar a Ayra a Playa Alta? Descúbrelo mañana en el próximo capítulo.