Laura: la segunda desterrada de la Isla 2017

Gracias a los súper músculos de Aristeo y Sebastián, ayer pudimos ver como consiguieron derrotar a “La Banda” y “La Banda”… (aahh no digo Pudientes jajaja) en el Juego de Ventaja y Castigo. ¡Muuuuy bien eh!

Lastima que que no podamos decir lo mismo de los Pudientes; quienes cada vez que compiten dejan mucho que desear; no por nada lo dijo Lukini: Pudientees! son el equipo que ha entrado con menor rendimiento en la historia de la Ilsa, (y que se ponen a llorar) ¿Qué esperaban?

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Pero al parecer les importó muy poco; pues al llegar a Playa Baja parecían estar más felices de tener cocos ¡Sí! cocos … (jajaja)

Juego de Salvación

Por supuesto que los Godínez no podían perder la oportunidad de darles el castigo que ganaron a los integrantes de “La Banda”; pues siendo sinceros son su verdadera competencia ¿No?

Sin embargo; parece que el pan de coco que hicieron los Pudientes en Playa baja por fin está haciendo efecto, y en en el juego los guerreros de dicho equipo les dieron batalla a los Godínez, sin embargo por una cosa de nada ganó el equipo verde ¡Bien jugado naranjas!

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El Juicio

Los Pudientes y “La Banda” se fueron directo a juicio; en el cual Ayra fue sentenciada. Para su buena suerte fue salvada por el equipo contrario y entonces Nassar se enfrentó a un Juego a Muerte contra Laura, siendo esta última la segunda desterrada de la Isla 2017.