¡Luis, el ganador de la Isla 2017!

Facundo, Luis y Sebastián lograron obtener un lugar en la final de La Isla 2017, sin embargo aún quedaba un lugar más; el cual se encontraba entre Yuriko, Fernanada y Adrían quienes en una última oportunidad se jugaron un lugar en la final para poder ganar los dos millones de pesos que por supuesto a nadie le caerían nada mal o ¿No?

Archivo

A pesar de que los guerreros ya sabían que se enfrentarían por obtener un último lugar en final, era inevitable que no sintieran nervios por esto. Sin embargo, por la mañana llegó un correo el cual los convocaba a esta última batalla.

Y fue así como los guerreros llegaron a la competencia. Dicha prueba era de resistencia, y para ser sinceros al principio los tres se veían dispuestos a todo por la victoria, pero luego de unos minutos la suerte le jugó mal a Adrián y por no respetar las reglas de la competencia fue descalificado directamente.

Por su parte, Yuriko parecía esta muy firme, pero un pequeño resbalón hizo la diferencia y cayó al agua; lo que convirtió a Fernanda en la cuarta finalista de La Isla 2017. ¡Bravoooooo!

La Isla 2017 Capítulo 2017

Facundo, Luis, Sebastián y Fernanda se enfrentaron a la batalla final, en la que demostraron que todas las caídas, derrotas, victorias y hambre que padecieron durante su estancia en la Isla valieron totalmente la pena.

En un juego bastante largo los guerreros demostraron por qué llegaron tan lejos, pues dejaron al descubierto todas su habilidades y destrezas haciendo lo imposible para ganar.

Además de dejarnos muchas enseñanzas a lo largo de la competencia:

Fernanda nos enseñó que no importa que tan lejos esté la meta, siempre saldrán fuerzas para llegar hasta donde uno quiera.

De Sebastián, aprendimos que todo se puede lograr, sólo es cosa que uno se lo proponga.

Facundo, nos dejó claro que la humildad, la buena vibra y la amistad siempre serán mejor si se mantienen unidas, y que no siempre se necesita ser fuerte físicamente para ganar las batallas más importantes de la vida.

Aprendimos de Luis, que se necesita tener plantados los pies en la tierra para conseguir lo que se desea obtener.

Sin embargo, pese a todo esto sólo habría un ganador de La Isla 2017, y este resultó ser Luis, quien se disputó la última etapa del juego final contra Facundo.

¡Muchas felicidades Luis! Qué el Sol ilumine siempre tu regreso.