¿Qué tanto recuerdas de la primera temporada?

Sabemos que La Isla, El reality fue el inicio de uno de los realities más exitosos de la televisión mexicana. ¡Ahora es tiempo de revivir la emoción que los 18 guerreros vivieron! ¿Cuáles guerreros formaron parte de los 'Famosos' y cuáles de las 'Celebridades'? ¿Qué fortaleza mostraron los 'Desconocidos' ante los demás rivales? ¡Contesta la trivia y demuestra que eres un guerrero que se dejó conquistar desde la primera temporada!

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