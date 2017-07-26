¿Quiénes son los integrantes de los Godínez?

Cada vez falta menos para el comienzo de la Isla 2017, y hoy toca turno de los Godínez, quienes pondrán todas su habilidades físicas y psicológicas en esta Guerra de Clases.

Godínez: Personas trabajadoras que en general tienen muchos sueños y metas con la finalidad de alcanzarlos. Viven conforme a sus quincenas y trabajan todo el día para responderle regularmente a un jefe.

¿Lograrán sobresalir en la Isla como en su trabajo?