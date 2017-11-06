Reinventa la experiencia como en La Isla 2017

Así como la sexta temporada de La Isla se reinventó, Fuze Tea también lo hizo con la primera Fuze Tea Frappé Experience, que contó con la presencia de Alejandro Lukini. El conductor de La Isla conoció el mundo contemporáneo del té, su proceso y las nuevas formas de probarlo.

Fuze Tea

Todo inicia con la recolección de la planta “Camellia Sinensis”, mejor conocida como la ‘planta del té’, que crece en el sur de China. Ésta planta se tritura, entra en el proceso de ‘enrulado y oxidación’, para después pasarla al proceso de ‘infusión’, que debe ser exacto para cada tipo de té.

Alejandro Lukini Fuze Tea

Hecho esto, se obtienen todos los beneficios propios del té que son los antioxidantes, que pueden ayudar a retrasar el envejecimiento y la teína, que te puede estimular.

Fuze Tea

Lukini, además de conocer el proceso del té, vivió la Fuze Tea Frappé Experience y la experiencia sensorial. Platicó con Leticia Sáenz, Tea Sommelier de México y disfrutó de un frappé de té, que es la nueva forma de probar Fuze Tea, definitivamente ¡el mundo contemporáneo del té está aquí!

Alejandro Lukini Fuze Tea

Seguro que los guerreros en La Isla hubieran disfrutado con el nuevo Fuze Tea de los beneficios sin complicaciones durante la sexta temporada ¿no creen?

Fuze Tea. El té que esperas #SinEsperar



