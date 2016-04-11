Si recordar es volver a vivir, haz esta trivia de la segunda temporada

Los doce famosos y seis retadores que vivieron la La Isla 2013 sin duda dejaron mucho de que hablar, lesiones, peleas, juicios inesperados y mucha mucha polémica.

La Isla, el reality 2013 fue una producción donde doce famosos y seis retadores pusieron a prueba sus habilidades físicas y psicológicas para librar una batalla en la que sólo el más apto logró ganarse los 2 millones de pesos.

En esta ocasión, la competencia se llevó a cabo en nuevas locaciones de República Dominicana;donde los 18 concursantes, divididos en tres equipos (sol, luna y estrella), se enfrentaron a la naturaleza en condiciones más extremas.

Ahora, llegó el momento de revivir algunos de los momentos más controversiales de la temporada, ¿Estás listo? ¡No olvides compartir tu resultado y retar a tus amigos y familiares para ver quien se lleva el titulo del fan más fan de La Isla 2013!