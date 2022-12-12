¡La #NavidadKidsSiete está aquí para darte regalos toda la semana!

¿Cómo participar?

Prepárate, pues podrías llevarte a casa un kit de tus programas favoritos como: Sésamo, Bluey, El Reino Infantil, Vera y El Reino Arcoíris, 44 gatos o Pocoyó, solo participando en los giveaways que tenemos en esta #NavidadKidsSiete. A partir del día 12 hasta el día 16 de diciembre debes estar pendiente de nuestra cuenta oficial de Facebook Azteca 7 (@aztecasiete), ya que diariamente se abrirá un formulario adjunto en esta nota y en la APP de TV Azteca En Vivo que deberás responder y podrías ganar un kit de tu caricatura favorita.

Importante: Los kits vienen surtidos aleatoriamente, en los que predominan artículos de la marca participante.

Lo único que tienes que hacer es responder correctamente a las preguntas que vendrán en el formulario adjunto en esta misma nota y en la App TV Azteca En Vivo, además de poner tus datos solicitados. Las primeras 4 personas en contestar bien el cuestionario que pondremos a diario, serán las posibles ganadoras. El miércoles 21 de diciembre daremos a conocer a los ganadores de los fabulosos kits por medio del perfil de Azteca 7 en Facebook (@aztecasiete).

Demuestra que eres fan de Sésamo contestando correctamente las preguntas y podrías ganar un kit de productos con #NavidadKidsSiete.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán aceptar los términos y condiciones de la dinámica, así como completar todo el proceso descrito para hacer válida su participación.

b) Los participantes deberán de estar pendientes diariamente al Facebook oficial de Azteca 7 (@aztecasiete) y a esta misma nota para responder el formulario del día.

c) Los participantes deberán de responder correctamente el formulario del día que vendrá adjunto a esta misma nota.

d) Los primeros 4 participantes que coloquen las respuestas correctas y cumplan con todos los términos y condiciones de esta dinámica, serán elegidos como posibles ganadores.

e) Solo contarán como participaciones aquellas personas que cumplan con todos los términos y condiciones.

d) Podrás participar en todos los formularios siempre y cuando no hayas ganado en estos últimos 6 meses.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

El miércoles 21 de diciembre de 2022 se elegirán a los posibles ganadores, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7 (@aztecasiete).

3. INCENTIVO

Lunes 12 de diciembre, 4 kits surtidos de Bluey, 1 por ganador.

Martes 13 de diciembre, 4 kits surtidos de Reino Infantil, 1 por ganador.

Miércoles 14 de diciembre, 4 kits surtidos de Vera y el Reino Infantil - 44 Gatos, 1 por ganador.

Jueves 15 de diciembre, 4 kits surtidos de Pocoyo, 1 por ganador.

Viernes 16 de diciembre, 4 kits surtidos de Sésamo, 1 por ganador.

Los 20 kits totales contienen productos elegidos de forma aleatoria.

El incentivo se podrá sustituir por algún otro similar y equivalente.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega del kit.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

X. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XI. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

