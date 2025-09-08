Parece ser que el apocalipsis zombie ha llegado al área metropolitana con ‘Misión Zombie': Fechas, horarios y costos

Mucho se ha rumorado y teorizado sobre el fin de la humanidad y el cómo la realidad puede superar a la ficción… Hoy en día podemos confirmar que el Valle de México será invadido por zombies en ‘Misión Zombie’, la experiencia inmersiva que tendrá lugar en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como La Marquesa.

¿Sobrevivirías en un apocalipsis zombie? No importa cuántos videojuegos hayas pasado o cuántas películas has visto pues ‘Misión Zombie’ sacará tus miedos más profundos y pondrá a prueba tu instinto de supervivencia al aire libre en un bosque real.

¿Qué es Misión Zombie?

Esta experiencia totalmente inmersiva realizada en el espacio conocido como “La Marquesa” junta un cuarto de escape y un rally de supervivencia durante varios circuitos donde tú y tu equipo se enfrentarán a hordas de zombies mientras resuelven desafiantes acertijos.

Los zombies mencionados son actores caracterizados que no causan daño físico, pero seguramente te asustará la ambientación y efectos usados para simular este fin de los tiempos en una experiencia totalmente única.

¿Cuándo será Misión Zombie y qué costos tiene?

Las únicas fechas abiertas son los próximos sábados del 27 de septiembre, 4, 18 y 25 de octubre, en un horario de 10:00 a.m. a 06:00 p.m., donde tendrás qué consultar sobre la disponibilidad de horarios dependiendo al tamaño del grupo de personas con el que asistas.

Los precios los puedes comprar a través de la plataforma de la organizadora fever, mismos que pueden variar dependiendo al tamaño de tu grupo de personas con el que asistas, donde van desde:



Grupo de 4 personas - $1,520 pesos

Grupo de 5 personas - $1,800 pesos

Grupo de 6 personas - $2,100 pesos

Grupo de 7 personas - $2,450 pesos

Grupo de 8 personas - $2,800 pesos

Grupo de 9 personas - $3,150 pesos

Grupo de 10 personas - $3,500 pesos

Debido al clima, se recomienda ir bien abrigado y con ropa cómoda para realizar esta actividades, el evento es para todas las edades, aunque se sugiere la supervisión de adultos en caso de la participación de niños, así como no se recomienda asistir a personas con problemas cardíacos, movilidad reducida o condiciones médicas que se agraven con sustos o actividad física.