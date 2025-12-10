¿La última Navidad de Bruce Willis? Esto dice la familia del actor tras empeorar su estado de salud

Han pasado tres años desde que la leyenda del cine de acción , Bruce Willis, anunció su retiro de la gran pantalla por problemas de salud. Desde entonces, el actor se ha enfrentado a fuertes diagnósticos, incluida la demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés) que no tiene cura. Según reveló su esposa, Emma Heming-Willis, la enfermedad progresa día con día, por lo que la familia ha comenzado a hacerse a la idea de que esta podría ser la última Navidad del actor con vida.

“A Bruce le encantaba la Navidad y nos encanta celebrar con él. Ahora se ve distinta, pero nos hemos adaptado”, señaló la esposa del actor; mientras que una fuente diferente reveló para medios estadounidenses que “toda la familia se siente afortunada de tener a Bruce durante las fiestas, ya que esta podría ser su última Navidad”.

Debido a ello, se espera que toda la familia Willis se reúna para una cena familiar completa el próximo 24 de diciembre. Esto incluye tanto a Emma como a Demi Moore, ex-esposa del actor, con quien también comparte tres hijas. En total, Bruce es padre de cinco espectaculares hijas: Mabel (13) y Evelyn (11) , fruto de su relación con Emma; y Rummer (37), Scout LaRue (34) y (Tallulah Belle (31), resultado de su primer matrimonio con Moore.

“Siempre fue el Papá Noel Perfecto, exageraba con los regalos. Ahora, ven esto como una oportunidad para regresarle todo ese cariño”, agregó el insider.

¿Por qué la enfermedad de Bruce Willis avanza tan rápido? Este es el estado de salud del actor

Según reveló Emma, la enfermedad de Bruce sigue “progresando”. La principal razón detrás de su avance tan rápido es que no existe cura para la demencia frontotemporal. Por este motivo, la familia de Willis ha decidido donar el cerebro del actor a la ciencia , una vez que fallezca, para cooperar en un avance en la medicina y tratar de comprender más a fondo las causas de la enfermedad. Si bien esta fue una decisión dolorosa, Heming-Willis asegura que es “importante para la investigación”.

¿Qué es la demencia frontotemporal? Así es la enfermedad que padece Bruce Willis

Según explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la demencia frontotemporal ataca directamente al lóbulo frontal y temporal del cerebro, causando dificultades y cambios en la personalidad, el lenguaje y la conducta. Sus principales síntomas son la pérdida de memoria y atención, pérdida o afectaciones en la vista y dificultad para razonar y poder comunicarse. Bruce Willis fue diagnosticado con FTD el 16 de febrero de 2023, un año después de anunciar su retiro del cine.