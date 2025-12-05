El DOLOROSO SECRETO que la familia de Bruce Willis OCULTA ante el inevitable adiós del actor

Hace tres años, Bruce Willis anunció su retiro de la gran pantalla por problemas de salud. Desde entonces, su estado se ha ido deteriorando. En 2023, el actor - quien se posicionó como una de las GRANDES leyendas del cine de acción - fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés), una enfermedad incurable. Debido a la gravedad de la misma, su esposa, Emma Heming-Willis, reveló que la familia se prepara para lo inevitable: la muerte del actor. No obstante, esta verdad es un doloroso secreto que aún se mantiene OCULTO para las hijas más pequeñas de la pareja.

Según reveló Emma, las hijas más jóvenes del actor, Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años, respectivamente, saben que su padre está enfermo, pero no están conscientes de que éste podría fallecer a causa de la demencia frontotemporal. Recientemente, Heming compartió que tomó esta decisión para proteger a las pequeñas, quienes aún no tienen la madurez emocional para enfrentar una noticia de tal impacto, pues, pese al lamentable escenario, su intención es crear “un entorno de seguridad emocional”.

¿Cuántas hijas tiene Bruce Willis?

A lo largo de su vida, Bruce Willis ha tenido dos esposas: Demi Moore (1987 - 2000), con quien mantuvo una de las relaciones más sólidas en la industria del entretenimiento, y Emma Heming, con quien unió lazos matrimoniales en el año 2009. Como fruto de ambos matrimonios, el actor de ‘Duro de Matar’ es padre de cinco hijas, tres con Demi y dos con Heming.

Sus hijas con Demi Moore son Rumer Willis, de 37 años, Scout LaRue, de 34, y Tallulah Belle, de 31. Las dos primeras siguieron el camino de sus padres y están inmersas en el mundo del entretenimiento, mientras que la última optó por la moda. Sus otras dos hijas provienen de su matrimonio con Emma Heming, y son las pequeñas a quienes se les ha ocultado la gravedad del actor: Mabel y Evelyn.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el término “demencia” se utiliza para hacer referencia a cualquier tipo de alteración en la capacidad para pensar, recordar y tomar decisiones. Existen varios tipos de demencia, incluida la frontotemporal. Esta afecta directamente el lóbulo frontal y temporal del cerebro, por lo que los pacientes suelen presentar dificultades y/o cambios al hablar, en la conducta y en la personalidad. Al día de hoy, la demencia frontotemporal no tiene cura, por lo que la familia ha decidido donar el cerebro del actor a la ciencia, cuando muera.

