Lady Gaga rompe en su primera noche como parte de su tour ‘The Mayhem Ball’

La noche del miércoles 16 de julio, la icónica cantante, compositora y actriz, Lady Gaga dio inicio a su más reciente gira mundial en promoción de su último álbum ‘MAYHEM’.

En esta, su octava gira, intérprete de ‘Poker Face’ sorprendió a propios fanáticos con el set-list que ofreció en esta primera presentación realizada en el T-Mobile de Las Vegas. Aunque Gaga ya había ofrecido este año presentaciones en México, Brasil, Singapur y el festival de Coachella, el show no fue el mismo que presentó este año.

Iniciando el concierto con la lectura del “Manifiesto de la Madre Monstruo” (referencia a como la llamaban tras la salida de su segundo disco ‘The Fame Monster’ 2009), la artista enganchó a un público eufórico con su intro cargada de música ópera con tintes oscuros.

Un show que deja son aliento a los fans

El concierto estuvo dividido en actos a medida de obra teatral. Dichos actos eran anunciados a medida que el reencuentro de Gaga con “una versión suya del pasado”, donde se enfrentaban y solo una salía victoriosa. Con un espectáculo renovado y cargado la estética gótica que caracteriza esta última era de la artista, las sorpresas fueron saliendo una por una.

Tan solo en este primer concierto Lady Gaga presentó canciones como “Love Game”, “Applause”, “Telephone”, “Just Dance” e incluso su colaboración con Beyoncé titulada “Telephone”, asegurando que habrá una segunda parte.

Este show marcó el inicio de una gira que promete mucho a los fans de todo el mundo de Lady Gaga, mismos que esperan sorpresas de este tipo en lo que resta del tour.

Setilist

Primer Acto: Of Velvet and Vice:



Bloody Mary

Abracadabra

Judas” / “Aura

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Segundo Acto: And She Fell Into a Gothic Dream:



Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Tercer Acto: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name:



Killah

Zombieboy

LoveDrug

Applause

Just Dance

Cuarto Acto: Every Chessboard Has Two Queens:



Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die with a Smile

Vanish into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart:



Bad Romance

Encore

How Bad Do U Want Me

¿Qué países visitará Lady Gaga con este nuevo tour?

En primera instancia se tenían previstos 32 conciertos, pero debido a la demanda y expansión de la gira, se agregaron algunas ciudades más, enfocándose en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suecia, Italia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica, Francia, Australia y Japón.

De momento Latinoamérica no figura dentro del cartel por este año y con una agenda llena, se espera más fechas de lo que sería la gira más grande de Gaga en la última década.