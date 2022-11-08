¡Las aventuras de Luffy llegan a cines con One Piece Film: Red!

¡Nakama! espero que estés tan emocionado como yo, One Piece Film: Red ya está en cines y Toei Animation tiene una gran sorpresa para todos los fans de esta increíble historia.

Por tiempo limitado se han liberado para consumo gratuito los episodios 1029, 1030 y el episodio especial 4 de One Piece, en donde veremos a un pequeño Luffy conocer a la hija del Emperador del Mar Shanks: Uta, una diva de fama mundial que es capaz de encantar a los demás con su armoniosa voz.

Te preguntarás, ¿y dónde entra Luffy en todo esto? Pues es simple, como un buen pirata Luffy quiso pertenecer a una tropa desde pequeño, quería formarparte de la flota de Shanks pero éste siempre le daba respuestas negativas, es cuando Uta entra y, por encargo de Shanks, intenta disuadir al pequeño Luffy de su sueño de convertirse en pirata.

Si tu eres un principiante en este mundo, te cuento un poquito más de lo que necesitas saber de Uta antes de adentrarte en la sala de cine: ella es muy amigable y podría calificarse como una soñadora, cree que a través de su canto podrá salvar al mundo, pero toda esa dulzura esconde un oscuro pasado donde fue partícipe en varias tragedias, memorias que la atormentan pero de las cuáles buscará redención.

¡Mira aquí la entrega de estos episodios especiales!

Dirás, ¿y todo esto qué tiene que ver con One Piece Film: Red? Pues en este decimoquinto largometraje de la franquicia veremos a Uta, la cantante más querida y reconocida del mundo, revelarse al mundo en un concierto en vivo en Elegia (un lugar conocido como la Isla de la Música), reencontrarse después de muchos años con Luffy e indagar sobre un pasado oscuro que tendrá que aprender a sanar si quiere continuar conla misión que se propuso.

¡Prepárate para sarpar en búsqueda del One Piece con esta sorpresa que nos trae Toei Animation!