Las mejores aventuras suelen comenzar cuando nada sale como estaba planeado

Las mejores aventuras suelen comenzar cuando nada sale como estaba planeadoHay historias que nacen de grandes planes y otras que comienzan justo cuando todo empieza a salir mal. Ese segundo camino es el que mejor conocen los Minions, personajes que han convertido los accidentes, los errores y las situaciones inesperadas en su sello más característico.

En Minions & Monstruos, esa fórmula regresa con una nueva aventura donde el caos vuelve a ser el protagonista. Lo que parecía una misión sencilla termina transformándose en un recorrido lleno de criaturas sorprendentes, persecuciones y momentos tan inesperados como divertidos.

Desde su primera aparición en la pantalla grande, los Minions han demostrado que no necesitan grandes discursos para conectar con el público. Su peculiar lenguaje, sus expresiones y la manera en que reaccionan ante cualquier problema los han convertido en personajes reconocibles alrededor del mundo.

La nueva película conserva ese estilo que ha acompañado a la franquicia durante años, pero también incorpora escenarios diferentes y nuevos personajes que mantienen la historia fresca. La combinación de humor, acción y aventura hace que cada escena tenga algo distinto por descubrir.

Además de las situaciones cómicas, la película apuesta por una narrativa ligera y entretenida, ideal para disfrutar en familia y compartir una experiencia llena de risas durante estas vacaciones.

Minions & Monstruos ya está en cines.

Contenido presentado por Elektra.

