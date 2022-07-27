¡Consigue #LaSéptimaEsfera y llévate increíbles regalos de Dragon Ball Z!

Permiso SEGOB DGRTC/0229/2022

¡Prepárate para ver cómo resplandece el cielo a tu alrededor! Aquí comienza la aventura para llegar hasta #LaSéptimaEsfera que te llevará hasta las increíbles sorpresas que tenemos para celebrar la llegada de Dragon Ball Z a la pantalla de Azteca 7. ¡Te lo cuento todo! Presta mucha atención y prepárate.

Lo único que debes hacer éste próximo 1 de agosto es estar al pendiente de la programación y a las redes de @AztecaSiete para encontrar las siete Esferas del Dragón, y en el estreno de Drago Ball Z, #LaSéptimaEsfera estará esperando por ti junto a un código QR que te enviará al formulario para que puedas contestar en dónde encontraste dichas esferas.

Las tres primeras personas que consigan las 7 esferas y respondan correctamente podrán llevarse uno de los tres kits para celebrar la llegada de Dragon Ball Z a la pantalla de Azteca 7, checa los términos y condiciones para que te prepares.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán encontrar las esferas y responder correctamente el formulario que aparecerá con #LaSéptimaEsfera en el estreno de Dragon Ball Z este lunes 1 de agosto.

b) Los participantes deberán escanear un código QR que aparecerá durante el estreno de Dragon Ball Z por Azteca 7, el cual abrirá un formulario en el que deberán responder correctamente todas las preguntas y completar el registro de sus datos.

c) Solo contarán como participaciones aquellas que se reciban después de que aparezca el código QR durante la transmisión del estreno de Dragon Ball Z por Azteca 7 y que hayan cubierto todos los requisitos descritos en esta dinámica.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del martes 2 de agosto se comenzará con el proceso de revisión y selección de los posibles ganadores de esta dinámica con con presencia del supervisor de la Secretaría de Gobernación, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Y los afortunados ganadores serán contactados por el equipo de Azteca 7.

Los ganadores serán dados a conocer a más tardar el día jueves 4 de agosto a través de las redes sociales.

3. INCENTIVO

Primer lugar: Kit Goku : 1 hoodie de Dragon Ball Z, 1 mochila de Dragon Ball Z y una figura de acción de Goku (Tamashi Nations articulado).

Segundo: Kit Vegeta: 1 hoodie de Dragon Ball Z, 1 mochila de Dragon Ball Z y una figura de acción de Vegeta (Tamashi Nations articulado).

Tercer lugar: Kit Freezer: 1 hoodie de Dragon Ball Z, 1 mochila de Dragon Ball Z y una figura de acción de Vegeta (Tamashi Nations articulado).

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a Televisión Azteca III S.A.B de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca se reserva el derecho de descartar a los usuarios que hayan contestado de manera correcta, pero que tengan una cuenta sin actividad en los últimos 3 meses, creada en el mes en el que se celebra la dinámica o cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

VI. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VIII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

IX. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

X. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XI. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

