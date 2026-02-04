“Tengo ESCALOFRÍOS”: filtran nota de voz de Justin Baldoni hablando de Blake Lively

Aunque toca esperar hasta mayo para el juicio, la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively sigue sumando pruebas. Una nota de voz filtrada en la que el director reacciona a las fotos de la prueba de vestuario de la actriz para la película que protagonizaron juntos “It Ends With Us”. El audio, con fecha del 3 de abril de 2023, forma parte de los documentos judiciales recientemente revelados. Esto refleja algo muy distinto a la relación que actualmente llevan.

¿Qué le dice Justin Baldoni a Blake Lively?

En el mensaje, Baldoni le agradece a Lively por enviarle las imágenes y admite que su reacción fue inmediata: “Realmente sentí escalofríos cuando aparecieron en mi teléfono”.

Baldoni, de 42 años, la llama “preciosa” y asegura que el look “va a quedar genial” en pantalla.

¿Por qué Baldoni le pidió su opinión a Lively?

La nota de voz no solo incluye elogios. Baldoni también le solicita a Lively su opinión sobre una decisión crucial del casting. En él halaga su “genial cerebro de marketing” y su “cerebro de productora ejecutiva”.

Recodemos que la producción revisó alrededor de 2.600 audiciones para elegir a la actriz que interpretaría a la versión joven de Lily Bloom. Entre las opciones estaban: Abigail Cohen e Isabella Ferrera.

“Me encantaría conocer tu brillante mente y escuchar tus pensamientos”, le dice en el audio, asegurando que planeaba “orar y meditar” antes de presentar la decisión a Sony.

¿Blake Lively envió audio a Justin Baldoni sintiéndose abrumada?

Entre los documentos no sellados también está un mensaje de Lively, admitiendo sentirse muy abrumada porque quería regresar a trabajar, pero tenía un recién nacido y muchas responsabilidades familiares.

“En este momento te estoy hablando como amiga más que nada”, expresó la actriz.

En otro audio, Baldoni le pide disculpas luego de que ambos tuvieran una discusión por unos cambios de escena.

¿Por qué Blake Lively demandó a Justin Baldoni?

La nota de voz del 3 de abril fue enviada semanas antes de una reunión en la casa de Lively el 25 de abril de 2023, donde, según la denuncia, Ryan Reynolds confrontó a Baldoni por presuntos comentarios que avergonzaban a las personas con sobrepeso.

Lively demandó a Baldoni en diciembre de 2024 exigiendo 160 millones de dólares y luego Baldoni respondió con una contrademanda por 400 millones, pero esta fue desestimada.

El juicio está programado para comenzar el 18 de mayo de 2026.