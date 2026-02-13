¿LO LOGRARÁN? Hermanos Duffer ansían un éxito similar a “Stranger Things” con esta serie

Netflix reveló el gran avance de la nueva serie de los hermanos Duffer, los cerebros detrás de la exitosa “Stranger Things”. Tras años de dominar el catálogo con las aventuras de Eleven y Hawkins, la nueva apuesta de la producción, que intenta igualar ese impacto cultural, se titula "Something Very Bad Is Going to Happen".

La serie transita por una atmósfera similar a la de “Stranger Things” en cuanto a su capacidad de generar tensión, pero esta vez se sumerge mucho más en lo terrorífico y lo psicológico. El guion corre a cargo de Haley Z. Boston, conocida por su trabajo en propuestas inquietantes como “Nuevo Sabor a Cereza” y “El Gabinete de Curiosidades” de Guillermo del Toro. El concepto de la serie es tan simple como perturbador: la historia de una pareja “desafortunada” que se encamina hacia su boda.

¿De qué trata la serie de los hermanos Duffer?

La sinopsis de Netflix dice: “Si Carrie es la versión de terror de una niña que se convierte en mujer, y el bebé de Rosemary es la versión horrorosa de una mujer que se convierte en madre, ‘Something Very Bad Is Going to Happen’ es la versión de terror de una mujer que se convierte en esposa”.

Reparto

Camila Morrone es Rachel

Adam DiMarco es Nicky

Jennifer Jason Leigh es Victoria

Ted Levine es Boris

Gus Birney es Portia

Jeff Wilbusch es Jules

Karla Crome es Nell

Sawyer Fraser es Jude

La serie fue creada en un esfuerzo conjunto entre Haley Z. Boston y los hermanos Duffer. La inspiración, según la guionista, proviene de miedos muy humanos y cotidianos transformados en horror puro.

¿Cuándo se estrena "Something Very Bad Is Going to Happen"?

Para los fanáticos del suspenso que cuentan los días para ver si los Duffer pueden repetir su "toque de Midas", la espera está por terminar. "Something Very Bad Is Going to Happen" se estrena en Estados Unidos el próximo 26 de marzo en Netflix.

Recordemos que los números de “Stranger Things” son difíciles de superar, la exitosa serie de cinco temporadas acumula 1.200 millones de visualizaciones totales en Netflix.

