¿Quiénes son y a qué se dedican los tres hijos de Rob Reiner y Michele?

Rob Reiner , el reconocido director estadounidense, y su esposa Michele Singer, fallecieron la tarde del domingo. El móvil del caso aparenta ser un asesinato y el principal sospechoso es su hijo Nick Reiner, según reportes de la policía de Los Ángeles. Durante su matrimonio, tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy. Además, Rob adoptó a Tracy Reiner, hija de la fallecida Penny Marshall, con quien estuvo casado previamente.

Jake Reiner: periodista, actor y productor

Jake, nacido en 1991, es el hijo mayor de la pareja. Su carrera ha combinado periodismo, actuación y producción. Durante varios años trabajó como reportero en televisión, y más tarde se volcó hacia la actuación y la producción audiovisual. Actualmente, es conocido por su podcast “The Incline”, dedicado a los Dodgers de Los Ángeles, reflejando la pasión por el béisbol que compartía con su padre y su abuelo, Carl Reiner.

En cine y televisión, Jake ha participado en proyectos como "Things Like This", donde fue productor ejecutivo y actor. También ha interpretado papeles relacionados con su experiencia como reportero en producciones como “American Crime Story” y “For All Mankind”.

Nick Reiner: guionista y activista en salud mental

Nick, el hijo del medio, ha tenido una vida marcada por retos personales. Su experiencia con la adicción y la rehabilitación lo llevó a coescribir la película “Being Charlie” (2015), dirigida por su padre. El filme, semiautobiográfico, retrata la lucha de un joven contra la drogadicción y la falta de vivienda, inspirándose en vivencias propias de Nick.

Los reportes, publicados por TMZ y People, apuntan a Nick como el principal sospechoso del crimen de sus padres.

Romy Reiner: creatividad fuera del foco mediático

Romy, la hija menor, ha mantenido un perfil más discreto en comparación con sus hermanos. Aunque ha acompañado a sus padres en alfombras rojas y eventos de la industria, su carrera no ha estado tan ligada al entretenimiento. Romy se ha destacado por su presencia en redes sociales, donde comparte reflexiones personales y homenajes familiares, mostrando una faceta más íntima y cercana.

Tracy Reiner: la hija adoptiva con carrera en Hollywood

Tracy, hija de Penny Marshall y adoptada por Rob durante su primer matrimonio, es actriz y ha participado en películas icónicas como “A League of Their Own”, “Apollo 13” y “That Thing You Do!”. Su trayectoria la ha consolidado como parte del legado artístico de la familia Reiner.

Jake, Nick, Romy y Tracy han seguido caminos distintos, algunos más ligados al entretenimiento y otros a la vida personal y social, pero todos forman parte de un legado que combina arte, compromiso y humanidad.