Hollywood pide justicia por el asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Hollywood se encuentra en estado de shock. La muerte violenta de uno de sus directores más queridos, Rob Reiner, y su esposa, Michele Singer, ha desatado una ola de consternación y llamados a la justicia que atraviesa esferas políticas y culturales. El aclamado director y Singer fueron encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles.

Nick Reiner, hijo de la pareja, ha sido arrestado en conexión con el doble asesinato

La noticia del asesinato generó una cascada de tributos inmediatos por parte de figuras de alto perfil que destacaron no solo la brillante carrera de Reiner, sino también su activismo político y social.

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

El expresidente Barack Obama se mostró "desconsolado" en la red X (anteriormente Twitter), señalando que Reiner, más allá de sus logros en el cine y la televisión, poseía "una profunda creencia en la bondad de las personas". Por su parte, la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris, afirmó que "la obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses", destacando que sus personajes y diálogos son parte de nuestra cultura.

Conmoción en Hollywood

Desde California, el gobernador Gavin Newsom lamentó la pérdida del "genio de gran corazón". En Hollywood, el impacto fue igual de profundo:

Elijah Wood, actor y productor, se declaró "horrorizado" por la noticia.

La actriz Roseanne Barr calificó el suceso de "farsa" y clamó por "justicia rápida".

I’m absolutely shocked and horrified to hear about Rob Reiner and his wife Michele. This is a travesty. Praying for swift justice. Sympathies to their family and children. I’m at a loss for words — Roseanne Barr (@therealroseanne) December 15, 2025

Incluso James Woods, quien protagonizó “Fantasmas del Pasado” bajo la dirección de Reiner y con quien mantenía diferencias políticas, lamentó la muerte de su "buen" amigo, señalando que sus posturas jamás obstaculizaron su "amor y respeto mutuo".

Así murió Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Los primeros reportes, confirmados por medios especializados como Variety, TMZ, y People, indicaron que Rob Reiner y Michele Singer habrían muerto tras ser apuñalados. Sin embargo, fue el portal TMZ el primero en revelar los inquietantes detalles que condujeron a la detención del hijo de la pareja, Nick.

Según fuentes familiares citadas por TMZ, Rob Reiner, Michele y su hijo Nick asistieron la noche del sábado a la fiesta de Navidad organizada por Conan O'Brien. Lo que debía ser una noche festiva se tornó en un drama privado: Rob y Nick Reiner sostuvieron una "discusión muy fuerte", tan intensa que fue percibida por otros asistentes al evento.

Nacido en El Bronx, Nueva York, el 6 de marzo de 1947, Rob Reiner fue una figura monumental en el entretenimiento. Ganador de premios Emmy por su actuación en Todo en familia (1974 y 1978), su verdadero impacto cultural llegó detrás de las cámaras.