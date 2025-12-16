FOTOS: Así fue el arresto de Nick Reiner, sospechoso de matar a sus padres

En redes sociales circularon imágenes atribuidas al Departamento de Policía de Los Ángeles, donde se observa a Nick Reiner esposado y rodeado de agentes. Según la publicación, eliminada poco después, el arresto habría ocurrido en Exposition Boulevard y Vermont Avenue, cerca de una estación de tren. El título original señalaba: “El Grupo de Trabajo del Alguacil General de los Estados Unidos (GND) ayudó a la División de Robos y Homicidios a localizar y arrestar a un sospechoso de doble homicidio”.

TMZ y People sobre el caso

Medios como TMZ y People fueron mencionados en estas versiones, indicando que el Departamento de Robos y Homicidios habría solicitado apoyo para localizar a Reiner, quien estaría detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers.

A través de una publicación en redes sociales, la División de Pandillas y Narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles compartió fotos de Nick rodeado de policías y con las manos esposadas a la espalda.

Hollywood en estado de shock tras el asesinato de Rob Reiner

Los rumores señalan que el director Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, lo que habría generado consternación en Hollywood. Se mencionó incluso una discusión entre Rob y Nick durante una fiesta de Navidad organizada por Conan O’Brien, un día antes del asesinato. Allí Rob y Nick tuvieron una fuerte discusión, lo que causó que la fiesta terminara. De hecho, el comportamiento de Nick en la fiesta alarmó a algunas personas.

El domingo, alrededor de las 3:30 de la tarde, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) acudió a la vivienda para brindar asistencia médica. Al llegar, encontraron a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 sin vida, identificados como Rob y Michele. En ese momento, la policía confirmó que Nick está vivo y siendo interrogado. El arresto se realizó horas después del asesinato.

El legado de Rob Reiner en Hollywood

Nacido en El Bronx, Nueva York, el 6 de marzo de 1947, Rob Reiner es considerado una figura monumental en el entretenimiento. Ganador de premios Emmy por su actuación en “All in the Family” (1974 y 1978), consolidó su impacto cultural como director con títulos icónicos como “Stand by Me” (1986), “The Princess Bride” (1987), “When Harry Met Sally” (1989), “Misery” (1990) y “A Few Good Men” (1992).