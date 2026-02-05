Piratas del Caribe 6: FILTRAN detalles CLAVE de la nueva película

Según el sitio web The Insneider , propiedad del reconocido reportero Jeff Sneider, han comenzado a filtrarse detalles cruciales sobre “Piratas del Caribe 6”. Sneider, quien posee un historial de primicias en Hollywood, informó que la película ya se encuentra en formación, perfilándose como uno de los primeros grandes proyectos bajo la supervisión de Dana Walden, la nueva presidenta de Walt Disney Studios.

La dirección de esta sexta entrega podría recaer en Josh D'Amaro, mientras que el guion estaría siendo desarrollado por Krysty Wilson-Cairns. Aunque el proyecto se mantiene en las etapas iniciales de preproducción, la premisa filtrada ha causado un gran impacto: la historia estaría centrada en el hijo de Jack Sparrow, contando además con la participación de Margot Robbie, quien ha estado vinculada a la franquicia en diversos rumores.

¿Regresa Johnny Depp a “Piratas del Caribe 6”?

Si bien Disney no ha emitido un anuncio oficial, el deseo de contar con el elenco original sigue latente. El productor de la saga, Jerry Bruckheimer, ha expresado en diversas ocasiones su interés por el regreso de Depp a la producción.

La franquicia de “Piratas del Caribe” inició su exitoso viaje en 2003 con “La Maldición de la Perla Negra” y, hasta la fecha, ha recaudado más de 4.500 millones de dólares a lo largo de sus cinco películas. La última entrega, “La Venganza de Salazar” (2017), contó con la presencia de Javier Bardem como villano, junto a figuras icónicas como Keira Knightley, Orlando Bloom y Geoffrey Rush.

Sneider señala que esta producción “arroja un poco de leña al fuego con una primicia que podría obligar a Dana Walden a tomar una de sus primeras grandes decisiones” como jefa del estudio cinematográfico. La presión es alta, ya que gran parte del valor de la saga, estimado en 4.530 millones de dólares, reside en el carisma de Johnny Depp.

¿Por qué Disney cortó toda relación con Johnny Depp?

El retorno de Johnny Depp al papel del capitán Jack Sparrow depende actualmente de la cúpula de Disney. El actor ya ha manifestado su interés por retomar el personaje tras haber salido airoso de los procesos legales que lo distanciaron de la industria. Cabe recordar que el rompimiento de relaciones entre el estudio y el intérprete ocurrió tras las acusaciones impuestas por su ex pareja, Amber Heard, situación que llevó a Disney a tomar distancia en su momento.

Con una nueva administración en el estudio y la demanda del público en su punto más alto, “Piratas del Caribe 6” se presenta como el escenario ideal para una reconciliación comercial que devuelva al pirata más famoso del cine a la gran pantalla.

Lee también: ¡IRRECONOCIBLE! Filtran imágenes de Johnny Depp en grabaciones de película de terror

Lee también: Amber Heard ROMPE el silencio sobre Johnny Depp y el polémico juicio

